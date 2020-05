Gwałt w Szczekocinach. Przedłużony areszt tymczasowy dla ojca dziewczynki

- Pierwszy z nich to doprowadzenie za pomocą przemocy małoletniej córki do obcowania płciowego. Drugi z nich to doprowadzenie za pomocą przemocy innej małoletniej dziewczynki do obcowania płciowego. Kolejne zarzuty dotyczą znęcania się psychicznego nad żoną i córką. Ponadto, usłyszał zarzut grożenia córce pozbawieniem życia. W ten sposób próbował wymóc na niej milczenie - wymieniał wtedy prokurator Piotr Wróblewski.

Do wszystkich przestępstw miało dochodzić w okresie czasu od 2015 do 2020 roku. Mężczyzna ma 41 lat. Obie dziewczynki są poniżej 15 roku życia.