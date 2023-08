Morderstwo w gminie Kroczyce. 25-latek kilkukrotnie dźgnął nożem swojego sąsiada

Morderstwo w gminie Kroczyce

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przekazała informację o tragicznych okolicznościach morderstwa. Kolega zamordowanego, gdy przyszedł go odwiedzić znalazł jego ciało. Pobiegł na pomoc po sąsiada. Nie wiedział, że to on jest sprawcą zabójstwa. Do morderstwa doszło w nocy z 9 na 10 sierpnia, choć dopiero teraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu powiadomiła o szczegółach zdarzenia i zatrzymaniu podejrzanego. W czwartek 10 sierpnia policjanci przyjechali do gminy Kroczyce poinformowani o nieprzytomnym mężczyźnie znalezionym w jednym z domów. Jak informują mundurowi, 52-letni mieszkaniec gminy „nie dawał oznak życia”. Na miejscu była już karetka pogotowia oraz dwóch mężczyzn. Jak później się okazało, jeden z nich był mordercą…