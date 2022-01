Jednostki OSP z powiatu zawierciańskiego otrzymają nowe wozy strażackie

Nowe wozy strażackie dla OSP

19 stycznia br. zatwierdzono listę jednostek OSP z całego kraju, dla których zakupione zostaną nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Łączna wartość sprzętu, który trafi do jednostek to około 383 mln złotych. Zakupionych zostanie w sumie 456 nowych pojazdów, z których cztery trafią do powiatu zawierciańskiego. Nowe wozy strażackie zyskają OSP:

Zawada Pilicka

Szczekociny

Pradła

Góra Włodowska