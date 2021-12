Kaśka Sochacka to „nasza" dziewczyna z Pradeł. O najgłośniejszej debiutantce roku 2021

W 2010 roku skromna dziewczynka o imieniu Kasia wystąpiła w programie Mam Talent. W 2021 roku wciąż skromna, wciąż Kasia, lecz z wieloma sukcesami na koncie pojawiła się na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz nie zapomniał wspomnieć o wyjątkowo małej miejscowości, gdzie jak powiedział – nie dało się zagrać nawet w tysiąca. Kaśka Sochacka, obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek pochodzi z Pradeł (pow. zawierciański). Czy przeszkodziło jej to w dotarciu na szczyt?

- Wydaje mi się, że jeśli czegoś chcesz, to nie ma znaczenia kod pocztowy, tylko twoja motywacja i siła konkretnego marzenia. Na pewno, gdybym w latach 90-tych wychowywała się w dużym mieście, to szybciej mogłabym tą swoją zajawkę przekuć w obcowanie z muzyką, ale z drugiej strony, może ta „małomiasteczkowość” jest jakiś atutem, czymś, co mnie ukształtowało. Dorastanie w małej miejscowości miało swoje oczywiste minusy, ale gdybym miała sobie zaplanować życie raz jeszcze, to niczego bym nie zmieniła - mówi, w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim", Kaśka Sochacka.