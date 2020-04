Kwarantanna w szpitalu w Zawierciu. Personal czeka na wyniki powtórnych badań

Od ponad tygodnia nie działa oddział zakaźno-obserwacyjny w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Przypomnijmy. Powodem jest wykrycie koronawirusa u jednego z pracowników oddziału. 9 pacjentów zakażonych koronawirusem zostało ewakuowanych do szpitali w Raciborzu i Tychach. Kwarantanną zostało objętych około 20 osób, pracowników oddziału zakaźnego w Zawierciu. Chorymi nie miałby się kto opiekować, więc oddział został wyłączony z funkcjonowania. Personelowi pobrano próbki i wykonano badania.

- Testy dały wyniki negatywne. Obecnie trwa wykonywanie powtórnych badań. Wszelkie decyzje dotyczące dalszej działalności oddziału będą podejmowane po uzyskaniu wyników i opinii służb sanitarnych - przekazała Agata Kalafarska, specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzaniem informacją dotyczącą COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Wojewoda śląski zdecydował, że szpital będzie zajmować się pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19, dziećmi do 18. roku życia z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19 oraz pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa. Te osoby będą trafiały na specjalnie do tego przygotowane oddziały. Znajdują się one już w innym budynku, niż oddział zakaźny. Jednak w związku z faktem, że szpital z powodu kwarantanny nie dysponuje lekarzem chorób zakaźnych, także na te oddziały nie mogą być przyjmowani pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Na razie tacy pacjenci są odsyłani do innych szpitali.