Luty w Zawierciu: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Zawierciu, najważniejsze informacje miesiąca

Wiele osób po spożyciu alkoholu źle się czuje. Ból brzucha, ból głowy i ogólne złe samopoczucie często towarzyszą następnego dnia, po udanej imprezie. Skutki te mogą być powodem nieprawidłowego dobrania przystawek i napojów do alkoholu. Zobacz, czego nie łączyć z alkoholem. Takie są skutki łączenia ich z alkoholem. Sprawdź, czy dobrze dobierasz przystawki do imprezy.

Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić.

KORONAWIRUS. Już od kilku dni, to w woj. śląskim jest najwięcej zakażeń w Polsce! Opublikowane dziś 31 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane, nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 33 480 nowych zachorowań. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Sprawdź wskaźniki zakażeń.

Prasówka luty Zawiercie: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

WICHURAW REGIONIE. Tak silnego wiatru nie było w Polsce dawno. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. 30 stycznia do godz. 21 takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w sumie 1200. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach: tarnogórskim, gliwickim i częstochowskim, miastach Częstochowa, Katowice, ale interwencji nie brakowało także w Zagłębiu i na Jurze. Uszkodzone zostały 192 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.