Mieszkańcy powiatu zawierciańskiego w święta zostali w domu. Policja wystawiła tylko 24 mandaty

Okazuje się, że w powiecie zawierciańskim mieszkańcy podeszli do obostrzeń ze sporym zrozumieniem. W ciągu trzech dni (11-13 kwietnia) wystawiono łącznie tylko 24 mandaty. Dotyczyły złamania zakazu przemieszczania się bez powodu, gromadzenia się oraz wchodzenia do parków i lasów. Dla porównania tylko 8 kwietnia policja wystawiła 33 mandaty i 23 pouczenia.

Ministerstwo Zdrowia rekomendowało, aby w Wielkanoc oraz Lany Poniedziałek zrezygnować z odwiedzin znajomych oraz dalszej rodziny. Nie można było także wyjść na spacer do parku, parku narodowego lub lasu. Policja sprawdzała, czy nie jest łamany zakaz zgromadzeń.

Ponadto, do sądu skierowano 10 wniosków o ukaranie. Pouczenia otrzymało 39 osób. Dodatkowo, sprawę 4 osób skierowano do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który teraz zdecyduje o wysokości wymierzonej kary. Za złamanie zakazów grozi od 5 do 30 tysięcy złotych.

- Mieszkańcy podeszli do zaleceń ze sporym rozsądkiem. Większość osób potraktowało je poważnie i pozostało w domach - mówi sierż. szt. Marta Wnuk, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.