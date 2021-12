Można już wesprzeć WOŚP w Zawierciu: uruchomiono e-skarbonkę

30. Finał WOŚP także w Zawierciu

W styczniu 2022 roku odbędzie się już 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny odbędzie się także w Zawierciu. To już tradycja, którą z roku na rok wspiera coraz więcej osób. Już teraz można wesprzeć zawierciańską eSkarbonkę -

. Można wpłacać tam pieniądze, które trafią na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Możecie już wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, korzystając z naszej eSkarbonki. Finał już 30 stycznia 2022 roku, a tym razem zbieramy środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci - informuje UM w Zawierciu.

Jak co roku, pieniądze będzie można wpłacić także do puszek. W tym roku, aż 90 wolontariuszy będzie działać na rzecz kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawierciu. W styczniu 2021 roku, mimo tego, że wiele atrakcji odbyło się online - w Zawierciu padł rekord. Podczas 30.finału, duże zainteresowanie wskazuje na to, że może być podobnie.