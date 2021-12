Nikt nie chce naprawić schodów wejściowych do dworca PKP w Zawierciu - są w opłakanym stanie

Nikt nie chce naprawić schodów do dworca

Wejście do budynku dworca PKP w Zawierciu straszyło przez ponad rok. Teraz straszy już tylko częściowo. Stare, zaklejone dotąd taśmą drzwi wejścia głównego zostały wymienione na zupełnie nowe. Wejście jest już czynne, można dostać się nimi do dworca. Niestety, schody, prowadzące do wejścia wciąż pozostają w opłakanym stanie. Jak twierdzi spółka PKP S.A. nie udało im się wyłonić odpowiedniego wykonawcy schodów.

- W listopadzie ogłosiliśmy postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która zajmie się m.in. wykonaniem nowej nawierzchni schodów na dworcu w Zawierciu. Niestety jedyna złożona w postępowania oferta była niezgodna z warunkami zamówienia. Kolejne postępowanie w tej sprawie planujemy ogłosić w przyszłym roku - poinformował nas Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy PKP S.A.

Ten stan utrzymuje się już od ponad roku. Nareszcie pasażerowie doczekali się "odblokowania" wejścia głównego, lecz trzeba do niego się dostać wręcz zdewastowanymi schodami. Zwłaszcza teraz, gdy zdarzają się opady śniegu, przymrozki, może to doprowadzić do nieszczęścia.