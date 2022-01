Nowoczesne miejsce spotkań może powstać w sołectwie Fugasówka - trwają konsultację

Nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców Fugasówki

Gmina Ogrodzieniec ma ciekawe plany wobec sołectwa Fugasówka. Mieszkańcy okolicy mogą zyskać nowoczesne miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Projekt zakłada modernizację budynku, by dostosować go do potrzeb mieszkańców. Wizualizacje robią wrażenie - nowoczesny budynek z dużym ogrodem może okazać się strzałem w dziesiątkę. Budynek znajduje się przy ulicy Mickiewicza 14. Do 24 stycznia potrwają konsultację w tej sprawie.

- Zapraszamy mieszkańców sołectwa Fugasówka do konsultacji w sprawie wizualizacji projektu modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem miejsca spotkań społeczności lokalnej sołectwa Fugasówka - w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Po zaakceptowaniu projektu realizacja przedsięwzięcia zostanie podzielona na etapy - ogłasza Anna Pilarczyk, burmistrz Ogrodzieńca.

Inwestycja może powstać ze środków przeznaczonych właśnie dla mieszkańców Fugasówki, czyli z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy mogą podzielić się swoją opinią na temat tego projektu, a także przekazać swoje sugestie. Można tego dokonać mailowo oraz pisemnie.