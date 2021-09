Nowoczesny UVD Robot w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. To innowacyjne urządzenie do dezynfekcji OPRAC.: Wiktoria Żesławska

UVD Robot właśnie trafił do Szpitala Powiatowego w Zawierciu. To innowacyjne urządzenie do dezynfekcji oraz dekontaminacji. Decyzją Komisji Europejskiej, pod koniec ubiegłego roku zakupiono 200 takich urządzeń. Jeden z nich dotarł właśnie do zawierciańskiej placówki.