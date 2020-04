Oszuści wykorzystują pandemię. Wysyłają SMS-y z prośbą o dopłatę za dezynfekcję paczki

Kreatywność oszustów nie zna granic. Ciągle wymyślają nowe metody, dzięki którym mogą wyłudzić pieniądze od samotnych lub nieostrożnych osób. Często modyfikują dobrze znane sposoby i dostosowują je do nowych sytuacji. Policjanci próbują zapobiegać kolejnym oszustom i prowadzą kampanie informacyjne. Niestety, ciągle dochodzi do kolejnych wyłudzeń. Czasem są to nieduże kwoty. Innym razem oszustom udaje się wyłudzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jedną z najnowszych metod jest dopłata do paczki. Funkcjonuje ona już od kilku miesięcy. Schemat zazwyczaj jest taki sam. Dostajemy wiadomość SMS z informacją, że konieczne jest dopłacenie 2-3 złotych do przesyłki. W treści jest także link, w który mamy wejść, aby dokonać dopłaty. Po kliknięciu jesteśmy przekierowani na fikcyjną stronę banku. Jeśli wpiszemy tam swoje dane do logowania, możemy być pewni, że stracimy wszystkie nasze pieniądze. Oszuści otrzymają bowiem dostęp do naszego konta internetowego.