Po paszport w Zawierciu zaczekamy najpierw kilka godzin w kolejce. Tłumy osób czekają przed punktem

Długa kolejka po paszport w Zawierciu

Wchodzimy do budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu i widzimy tłum. Kilkadziesiąt osób czeka, by wejść do tutejszego Terenowego Punktu Paszportowego. Od kilku miesięcy działa na parterze budynku UM. Ludzie czekają w kolejce od wczesnego ranka, by wyrobić nowy dokument.

- Pan, który wszedł dziś pierwszy po paszport był tutaj już przed piątą rano. Mówił, że jeszcze było ciemno, jak przyszedł pod urząd. Ja byłam po szóstej i było już dużo ludzi - mówi jedna z oczekujących pań.

By zdobyć paszport w Zawierciu trzeba więc mieć sporo cierpliwości, ale i motywacji. Okazuje się, że problem dotyczy nie tylko Zawiercia. W dobie pandemii, aby wyrobić dokument należało się wcześniej zarejestrować i zapisać na odpowiedni termin. Teraz można zarezerwować wizytę lub po prostu przyjść do dowolnego punktu. Chwilowo, wizyty jednak zarezerwować się nie da, ponieważ nie ma dostępnych terminów. Taka sytuacja ma miejsce w całym województwie. Okazuje się, że najczęstszą motywacją są wakacje.