Rowerem do 19 km od Zawiercia. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Zawiercia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 25 września w Zawierciu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Zawierciu ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Północna Jura

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 860 m

Suma zjazdów: 870 m

Rowerzystom z Zawiercia trasę poleca Lukpecyn

Trasa nie należy do najłatwiejszych pomimo tego, że nie ma tu ani stromych, ani długich podjazdów. Jest za to mnóstwo piasku, więc trzeba mieć trochę pary w nogach. Piękne widoki wynagradzają jednak wszystkie niedogodności.

