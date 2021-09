Rusza akcja charytatywna Budujemy Budy - można wspomóc Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu

Ponad 100 zwierząt w schronisku w Zawierciu

Po okresie wakacyjnym w schronisku dla zwierząt w Zawierciu przebywa aż 120 psów i kotów. Wszystkie czekają na to, że pewnego dnia ktoś po nie przyjdzie i da im prawdziwy dom, obdarzy miłością. Pracownicy schroniska także dbają o nie jak mogą, choć przy tak dużej ilości zwierząt jest to nie lada wyzwanie. Okazuje się, że pod względem ilości przybywających zwierząt, schronisko najtrudniejszy czas ma już za sobą. To właśnie latem, w okresie wakacyjnym, zwierząt przybywa najwięcej.