Szybka kolej do CPK w gminie Ogrodzieniec. Burmistrz uczestniczyła w ważnym spotkaniu. Mieszkańcy mają wiele możliwości

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi wiele emocji. Trasy szybkiej kolei do portu w wielu miejscach przebiegają przez zabudowania, działki, pola. Mieszkańcy wielu miast na Śląsku się buntują. Tylko w ostatnich miesiącach dochodziło do wielu protestów. Jedną z takich miejscowości jest Giebło, w gminie Ogrodzieniec. Kiedy półtora roku temu pokazano pierwsze plany, okazało się, że wiele osób mieszkających teraz w spokojnej, ładnej okolicy, może za niedługo mieszkać tuż obok torów kolejowych.

- Około półtora roku temu zobaczyliśmy pierwsze plany przebiegu linii kolejowej w Gieble. Trasa miała prowadzić przez dużą część naszej miejscowości – bardzo blisko prywatnych zabudowań. Jako mieszkańcy mieliśmy od razu do tego sporo zastrzeżeń. Mieszkanie tuż obok kolei to wiele uciążliwości. Miałaby ona przecinać także niektóre prywatne pola, co mogłoby spowodować straty. Nie jesteśmy zadowoleni z tego pomysłu, ponieważ Giebło to mała, ale malownicza miejscowość na Jurze. Zgłaszaliśmy wraz z mieszkańcami nasze wątpliwości bezpośrednio do CPK - powiedział nam Mariusz Kaziród, sołtys Giebła.