To miał być luksusowy aquapark w Ogrodzieńcu. Z planów zostały tylko ruiny

Pomysł budowy pojawił się w 1999 roku. Gmina Ogrodzieniec do powołanej spółki (Jurajski Park Wodny - dop. red.) wniosła aport rzeczowy w postaci 35 ha atrakcyjnych gruntów. Były to tereny tzw. piaskowni. Mieszkańcy gminy znają je doskonale. Znajdowały się na nich stawy, gdzie wiele osób spędzało gorące letnie popołudnia. Na potrzeby nowej inwestycji teren zamknięto, a stawy osuszono. Przetarg wyłonił firmę "Interfinn" z Kielc, która wniosła aportem dokumentację inwestycji i 700 tys. zł w gotówce. Dokumentację wyceniono na 2,5 miliona złotych. Pozyskiwaniem pieniędzy na realizację budowy miała zająć się Spółka Jurajski Park Wodny. Po roku zaczęły pojawiać się pierwsze problemy z zebraniem tak dużej kwoty pieniędzy.

Prace ziemne rozpoczęła firma Mostmar, która do spółki wniosła ponad 2 miliony złotych. Brak pieniędzy powodował przestoje. ,Mostmar" sprzedał większość swoich udziałów firmie "Juta" z Nowego Sącza. Jej prezesem był Marian Oleksy, brat Józefa Oleksego. Firma nie wniosła do spółki pieniędzy. Zakwestionowała za to wartość i prawidłowość stworzonej przez "Interfinn" dokumentacji. W 2003 roku "Juta" zmieniła także koncepcję inwestycji. Miało to być centrum rekreacyjno-konferencyjne z basenem olimpijskim. W planach było również centrum ekologiczne. Miał to być pierwszy w Europie obiekt, wykorzystujący do ogrzewania "inteligentny system energetyczny".