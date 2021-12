Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie. To inwestycja za ponad 9 milionów złotych

Poręba. To jedna z najdroższych inwestycji, jakie kiedykolwiek miały miejsce w gminie. Po podpisaniu umowy, nadszedł czas na działania - na placu przebudowy porębskiej oczyszczalni ścieków pojawiły się już pierwsze maszyny oraz robotnicy. Nadszedł czas zaawansowanych prac nad modernizacją oczyszczalni, która będzie jedną z najnowocześniejszych.

- Porębska oczyszczalnia zostanie przebudowana w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dowód? Zgodnie z badaniami, jakość ścieku oczyszczonego porównywalna jest z pierwszą klasą czystości wód płynących (np. górskiego potoku). Co ciekawe, dzięki doskonałej jakości, istnieje możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych - informuje UM w Porębie.