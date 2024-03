Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Zawiercie, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Katowicki oddział GDDKiA otrzymał pozwolenie do Marka Wójcika, wojewody śląskiego, na realizację inwestycji budowy obwodnicy Pradeł w ciągu DK 78 w pow. zawierciańskim. Uzyskanie tej decyzji przybliża GDDKiA do rozpoczęcia budowy nowej trasy. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy obwodnicy o długości 2,4 km, powinno nastąpić z początkiem Ii kwartału br. Jakie są szczegóły tej inwestycji?

Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.