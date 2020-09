Tygodniowy przegląd prasy (Zawiercie, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zawiercia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - jest ostrzeżenie [5.09.2020]. Sprawdź gdzie jest burza [MAPA online] W sobotę 5 września w całym woj. śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. Miejscami możliwy grad. O której godzinie możliwe są burze, jak silny będzie wiatr i ile deszczu może spaść? 📢 Gmina Włodowice chce zadbać o swój zabytek i przejąć pałac od Skarbu Państwa Ruiny barokowego pałacu we Włodowicach mają szansę stać się atrakcją turystyczną gminy. Wójt gminy, Adam Szmukier chce, by gmina przejęła zabytek, a potem przy pomocy funduszy zewnętrznych przeprowadziła rewitalizację terenu wraz pałacem. 📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

📢 Zawiercie: Posiadali środki odurzające. Wpadli przy... przedszkolu Policjanci przeprowadzili kontrolę terenu przy Przedszkolu nr 15. W tym miejscu przebywały trzy osoby, z których jedna spożywała alkohol. Jak się okazało 19-latek posiadał przy sobie środek odurzający. W toku dalszych czynności przy jednej z kobiet również ujawniono marihuanę. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

📢 Po kapitalnym remoncie w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, otwarto dziś oddział okulistyki Przestronne pokoje dla pacjentów, dwie niezależne sale operacyjne pozwalające na wykonywanie zaawansowanych zabiegów, wyposażone w urządzenia najnowszej generacji – Oddział Okulistyki po remoncie stał się wizytówką zawierciańskiej lecznicy.

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię". 📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

📢 Norma Group zamierza rozbudować zakład w gminie Pilica. To inwestycja za około trzy miliony euro Blisko trzy miliony euro ma kosztować nowa inwestycja Norma Group w Sławniowie w gminie Pilica. Dziś oficjalnie rozpoczęto budowę nowej części zakładu. To zakład produkcyjny realizujący bezpośrednie dostawy do klientów z branży motoryzacyjnej. Zatrudnia obecnie około 500 osób. Po rozbudowie przybędzie też nowych miejsc pracy.

📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 Zakopane w czasach hitlerowskiej okupacji. Unikatowe zdjęcia z czasów wojny [GALERIA] [3.09] 81 lat temu Zakopane i Podhale zostało zajęte przez wojska niemieckie. Do wtargnięcia hitlerowców doszło w pierwszych dniach września 1939 roku. Pod Giewontem w czasie okupacji większe gmachy i wiele domów zostało zajętych przez Niemców. Ci zorganizowali w Zakopanem własne urzędy, szkoły, wojskowe domy wypoczynkowe, a także szpitale wojskowe. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

📢 Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu otwarta. Wystawy szkła i obrazów oraz nowatorski system wystawienniczy We wtorek, 1 września, od godziny 12 otwarta będzie Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu. To nowe miejsce na mapie regionu, gdzie nie zabraknie m.in. dzieł znakomitego artysty i Honorowego Obywatela Zawiercia śp. Leszka Dutki, a także szkła z zawierciańskiej huty. W obiekcie zastosowano nowatorski system wystawienniczy.

