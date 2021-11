W powiecie zawierciańskim trzy gminy zostały wyróżnione w konkursie "Rosnąca odporność". Dostaną nawet milion złotych

"Rosnąca odporność" w powiecie zawierciańskim

Do 31 października trwał konkurs rządowy "Rosnąca Odporność". W każdym powiecie ziemskim, wyłoniono trzy gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia, w okresie od 1 sierpnia 2021 roku. Nagrody dla gmin są zachęcające - dostaną milion złotych, 500 oraz 250 tysięcy złotych. Ogłoszono już wyniki konkursu. Wszystko wskazuje na to, że milion złotych otrzyma gmina Żarnowiec, która w powiecie zajęła pierwsze miejsce. Pół miliona złotych trafi do gminy Ogrodzieniec, a trzecie miejsce zajęła gmina Irządze. Wyniki wraz z przyrostem wyglądają następująco: