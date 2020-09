Wandale pomazali elewację Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu, który odrestaurowano za blisko 3,8 mln zł

Budynek Galerii to architektoniczna perełka, zabytkowy obiekt na osiedlu TAZ, kiedyś służący mieszkańcom jako łaźnia miejska, teraz pełniący funkcję galerii. Za ponad 3,8 mln złotych został niedawno odrestaurowany. Jak mówił nam prezydent Konarski, to duma miasta.

Jednak, jak widać, nie wszyscy byli dumni z ładnej, elewacji budynku. Kibice Ruchu postanowili na niej odcisnąć swój ślad farba w sprayu.

Mieszkańcy są oburzeni. Podobnie władze miasta.

-To bezsensowny akt wandalizmu i nie będzie z naszej strony przyzwolenia na takie zachowanie. Galerię Stara Łaźnia w Zawierciu otwieraliśmy przecież całkiem niedawno (1 września) i chcemy, by była to atrakcja turystyczna. Obiekt jest objęty monitoringiem i zostało już złożone zawiadomienie o przestępstwie – powiedział nam Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Urzędu Miejskiego w Zawierciu