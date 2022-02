Zaginiona w Bytomiu Mila pokonała 60 kilometrów i wrócił do Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu

Przebiegła 60 kilometrów i wróciła do schroniska

Wraz z początkiem lutego, na terenie Bytomia zaginęła Mila. To odważny psiak, który niestety uciekł właścicielom. Ci poruszyli wielu mieszkańców Bytomia, by pomóc w jej poszukiwaniach. Niestety, ślad po psie zaginął. Była widziana przy jednej z dróg szybkiego ruchu, lecz gdy na miejscu pojawili się właściciele, psa już tam nie było. Zdawało się, że szanse na odnalezienie psa maleją, aż do wczoraj. W czwartek, pracowników Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu powitała właśnie Mila. Pokonała 60 kilometrów, ogrodzenie schroniska i znalazła się przed kojcem, w którym kiedyś przebywała.