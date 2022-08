Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - piękna twierdza na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzanie, cennik, imprezy 2022 Wiktoria Żesławska

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu to zdecydowanie jedne z najpiękniejszych średniowiecznych ruin nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Właśnie tutaj każdego roku pojawiają się tysiące turystów. Zamek można było zobaczyć między innymi w netflixowym serialu „Wiedźmin”. Lato to idealna okazja na zwiedzanie tego miejsca. Sprawdźcie jak się tu dostać, ile kosztują bilety i co warto tutaj zobaczyć.