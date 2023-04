Zawiercie: Fortum rozpoczyna budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów. Będą nowe miejsca pracy

Fortum z nowym zakładem w Zawierciu

Do odpadów, których nie da się zrecyklingować, a stanowią duże obciążenie dla środowiska, zalicza się np.: tłusty papier, plastik, folie, materiały wieloopakowaniowe czy szczoteczkę do zębów.

- Nowoczesna i bezpieczna instalacja, którą zbudujemy w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem, to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nienadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia. Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska – my wiemy jak je dobrze wykorzystać – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce.

Uruchomienie zakładu planuje się z początkiem 2024 roku. Instalacja rocznie z z ok. 100 tys. ton odpadów nienadających się do recyklingu, wytworzy ok. 90 tys. ton paliwa RDF, które będzie zasilało elektrociepłownie w Zabrzu celem produkcji energii elektrycznej i ciepła.

- Rozpoczyna się budowa, która przysłuży się środowisku i naszemu zakładowi, jest to na pewno duża inwestycja w Strefie Gospodarczej w Zawierciu, która została po to stworzona, aby temu służyć. Odpad, który będziemy oddawali do Fortum, to wysokokaloryczny odpad, z którego będzie powstawało paliwo, wykorzystywane do ogrzewania lub wytwarzania energii - komentuje Jarosław Mazur, prezes ZGK w Zawierciu.

Hala będzie obiektem zamkniętym niewytwarzającym hałasu czy zapylenia. Pozostałości w wyniku produkcji paliwa RDF to kamienie, popioły, które będą wykorzystywane do budowy dróg na składowiskach ZGK w Zawierciu oraz metale żelazne i nieżelazne, które będą nadawać się do recyklingu. Wartość inwestycji to około 35 mln złotych.