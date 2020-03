Zawiercie kupi dla szpitala urządzenie do wykonywania testów na obecność koronawirusa

Miasto Zawiercie zdecydowało się wesprzeć Szpital Powiatowy w Zawierciu. Zawierciańska lecznica wzbogaci się o najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania testów na obecność koronawirusa. Kosztuje około 330 tys. złotych.

Zawiercie kupiło szpitalowi sprzęt do wykonywania testów na koronawirusa

Aparat Argenta QT-8000 z automatycznym ekstraktorem pozwala na wykonywanie jednocześnie do 98 testów. Urządzenie będzie wykorzystywane do wykonywania testów na obecność koronawirusa metodą PCR. Jest to jedyna w pełni sprawdzona metoda wykrywania obecności koronawirusa u pacjentów. Dzięki wyposażeniu w automatyczny ekstraktor, zwiększy się szybkość badania próbek oraz polepszy się bezpieczeństwo personelu wykonującego badania.

- To urządzenie niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego - zaznacza Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Zakup takiego urządzenia do Szpitala Powiatowego w Zawierciu to bardzo dobra informacja dla mieszkańców. Aparat Argenta QT-8000 pozwoli na wykonywanie testów w zawierciańskim laboratorium. Oznacza to, że proces diagnostyczny będzie znacznie szybszy.