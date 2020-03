Zawiercie odwołuje majówkę i Dni Zawiercia. Co z imprezami w pozostałych gminach?

W maju tego roku miała się odbyć kolejna edycja Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start". Do Łaz ponownie mieli zjechać się seniorzy z całego kraju. W związku z pandemią koronawirusa zdecydowano, że impreza zostanie przeniesiona na inny termin. Wyznaczono go na weekend 4-5 września 2020 roku.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nawet jeśli ulegnie znacznej poprawie, to jest to zbyt duże przedsięwzięcie, aby zorganizować je w bardzo krótkim czasie - przyznaje Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.

- Jeśli ta sytuacja będzie utrzymywać się przez cały kwiecień, to na pewno Kroczyckie Wianki nie dojdą do skutku. Trudno będzie zorganizować w krótkim czasie imprezę, którą planowano na czerwiec. Do tego dochodzi problem z dostępnością zespołów, przygotowaniem tradycyjnego spektaklu... Sytuacja jest dynamiczna, obserwujemy ją - mówi Stefan Pantak, wójt gminy Kroczyce. - Odwołaliśmy jednak zaplanowany na maj Gminny Dzień Strażaka. Nie będzie tradycyjnego spotkania wszystkich jednostek. Nie chcemy narażać nikogo zdrowia. Nawet jeśli ta najtrudniejsza sytuacja już minie, to chcemy odczekać jakiś czas, aby całkowicie się ustabilizowała - dodaje.

Nadal nie wiadomo, czy odbędą się tegoroczne Dni Żarnowca. Impreza zawsze odbywa się w ostatni weekend lipca na stadionie Trzech Koron Żarnowiec. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i decyzja ma zapaść do końca tego tygodnia.