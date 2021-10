Zawiercie. Przejście podziemne od ulicy Towarowej nieczynne do końca roku. Trwają prace

Przejście podziemne nieczynne do końca roku

Na dworcu PKP w Zawierciu wciąż panuje chaos. Od wielu miesięcy nic nie zmienia się w kwestii wejścia głównego do budynku. Niedawno rozpoczęły się prace nad torowiskiem. Zapowiadano zamknięcie tunelu przy ulicy 3 Maja, na stronę ulicy Towarowej do 26 października. Na peron 2, od strony Towarowej nie dostaniemy się jednak aż do 31 grudnia tego roku.