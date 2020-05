Zawiercie w żałobie po Bogdanie Dworaku. Oto wspomnienia o poecie

- Bogdan Dworak był moim wieloletnim przyjacielem i osobą, która od najmłodszych lat wprowadzała mnie w świat kultury. Wprowadzanie to chyba nawet niezbyt precyzyjne określenie. Bogdan po prostu nauczył mnie jak rozumieć kulturę. Poznaliśmy się przez zupełny przypadek, na jednym ze spotkań. Bogdan był m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika kulturalno-społecznego „Nasze Korzenie” i dzięki niemu poznałem wiele osób. Zawsze interesowałem się zarówno literaturą, jak i samorządem. Obecnie zajmuję się przede wszystkim tą drugą dziedziną, ale miłość do poezji i kultury pozostała. Właśnie dzięki Bogdanowi - wspomina Łukasz Konarski.

- Wcześniej oczywiście o nim słyszałem, ale dopiero wtedy miałem przyjemność poznać go osobiście. Bogdana nie da się skwitować jednym zdaniem. W przypadku gazety to konieczne jest dotrzymywanie pewnych terminów. Bogdan miał z tym problem, ale dla jego twórczości zawsze warto było poczekać. A nawet wstrzymać proces wydawania gazety - wspomina Andrzej Borkiewicz.

- Swoim talentem dzielił się ze wszystkimi. Nie było podziału na młodych i starych. Nie było podziału na opcje polityczne. Dla niego kultura była miejscem wielkiej tolerancji. Rozmawialiśmy godzinami o literaturze, sztuce, malarstwie. Często kłóciliśmy się, bo każdy z nas miał ulubionych twórców. Ja ukończyłem Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Bogdan był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Spieraliśmy się zatem także o to, które z miast jest stolicą kultury - opowiada Andrzej Borkiewicz. - Miał też wspaniałą cechę. Po prostu kochał życie. Zawsze uśmiechnięty, pogodny, ciepły. Cieszył się życiem zarówno gdy było dobrze, jak i wtedy gdy był w dołku. A takie momenty również się zdarzały. I przede wszystkim kochał koty. Przygarniał je z ulicy. Tym zwierzętom będzie trudno sobie bez niego poradzić. Pewnie będą go bardziej opłakiwać niż ludzie - dodaje

- Pana Bogdana wspominam bardzo dobrze, chociaż okazji do współpracy nie było tak dużo. To był człowiek bardzo pogodny i ciepły. To była wybitna postać. Bardzo znacząca dla życia kulturalnego Zawiercia i całego regionu - mówi Andrzej Danecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.

Bogdan Dworak był autorem książek: “Korzenie czy ksenofobia”, "Obrzęk”, “Liryczne duperelki” (poezja), “Fora ze dwora(k)”, “Mieszkam za darmo w każdym z was” oraz “…ale było i było…”. Wśród swoich licznych współpracowników i przyjaciół miał także poetów z całego kraju. Jednym z nich był Marek Krystian Emanuel Baczewski.

- Gdy ostatnim razem ściskałem drżącą już z racji słusznego wieku dłoń Bogdana, ani na moment nie przypuściłbym, że to może być pożegnanie na zawsze. Bogdan mógłby obdzielić żywotnością może z pięciu zwyczajnych ludzi. Formy gramatyczne czasu przeszłego przypasowują się do Niego tym gorzej, im bardziej próbuję ich używać. Wiem, że tacy ludzie nie odchodzą tak po prostu, tak, że w odruchowym geście pisarskim zmienia się parametry języka. Wczoraj Był, dzisiaj Jest? Zupełnie gubię się w literackiej narzędziowni - wspomina Marek Baczewski. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że tak niezwykłe, tak nieprawdopodobne istoty przydarzają się światu niczym szczególny uśmiech losu; dlatego tak trudno zawrzeć dziedzinę ich życia w ściśle określonych granicach. Kim był? Regionalistą? Czy regionem? Pisarzem? Czy literaturą? Publicystą? Czy całym światem publikacji, odniesień literackich, cytatów i anegdot? To tajemnice nie do rozwikłania. Chciałbym tylko, ażeby w tym moim pożegnaniu nie zwyciężył uładzony rygor patosu. Wspomnę parę zwyczajnych rzeczy, kilka prostych darów przyjaźni: krem malinowy, ogórki z miodem i wspaniałą, arystokratyczną kawę w literackiej samotni Bogdana. Bogowie pozwolili Mu zachować do końca dni młodzieńczy entuzjazm. Teraz otrzymał ostatni prezent od losu – odszedł w porze kwitnienia bzów i konwalii. Tak sobie teraz myślę, że te kwiaty dobrze wiedzą, dla Kogo dziś kwitną - dodaje.