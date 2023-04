Zobacz zdjęcia kibiców Aluronu Warty Zawiercie, którzy oglądali zwycięstwo nad Cuprumem

Zdjęcia kibiców Aluronu Warty Zawiercie, którzy oglądali zwycięstwo nad Cuprumem

Zwycięstwo za dwa punkty oznacza, że Aluron Warta Zawiercie minęła Jastrzębski Węgiel i awansowała na drugie miejsce w tabeli, ale na pewno nie wyprzedzi już prowadzącej Resovii. Czy pozycji wiceliderów zawiercianie będą startować do fazy play-off okaże się jednak dopiero po meczu JW na boisku ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Zawiercianie do ostatniego meczu sezonu regularnego przystąpili osłabieni. W zespole Jurajskich Rycerzy zabrakło Bartosza Kwolka i Michał Szalachę oeaz Urosa Kovacevica. Te braki było widać na parkiecie. Spotkanie było szarpane, Warta potrafiła trzeciego seta wygrać do 11, by w kolejnym od początku znów ustępować rywalom, którzy nie mieli już szans na awans do fazy pucharowej.