Altana turystyczna przy skałkach rzędkowickich. Na pewno przyda się latem na Jurze

Altana turystyczna w Rzędkowicach

Związek Gmin Jurajskich sprawił gminie Włodowice prezent. Przekazano gminie zupełnie nową altanę, która na pewno będzie służyć turystom. Altana stanęła w jednym z bardziej malowniczych miejsc na Jurze - przy skałkach rzędkowickich. Pokaźny masyw skalny co roku zachęca do odwiedzania wielu turystów. To miejsce, gdzie możemy odpocząć na świeżym powietrzu. Wiele osób decyduje się tam jednak na bardziej aktywny sposób spędzana czasu - na wspinaczkę. Teraz, będą mogli odpocząć w altanie. Nadzór nad nią przejęła Grupa Jurajska GOPR.

- Bardzo dobra współpraca Gminy Włodowice ze Związkiem Gmin Jurajskich, Nadleśnictwem Siewierz oraz Jurajską Grupą GOPR zaowocowała posadowieniem bardzo ładnej i funkcjonalnej altany w centralnym miejscu rzędkowickiego masywu skalnego, u podnóża Okiennika. ZGJ uprzednio przekazał altanę Gminie, która z Nadleśnictwem zawarła umowę o jej lokalizacji. W montażu pomagali ratownicy GOPR-u, którzy sprawować będą nadzór nad obiektem. Jej zlokalizowanie było od dawna oczekiwane przez miłośników wspinaczki a także przez turystów pieszych i rowerowych - informuje Urząd Gminy Włodowice.

To kolejne miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie pojawiają się nowe inwestycje. Może to zachęcić kolejnych turystów do eksplorowania Jury Krakowsko-Częstochowskiej.