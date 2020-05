Biblioteka publiczna w Pilicy już działa. Sprawdź godziny otwarcia

Od 11 maja działa już Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy. Wcześniej czytelnicy muszą jednak umówić się telefonicznie na wizytę. W tym celu trzeba zadzwonić na numer 32 673 51 43. Na drzwiach zamontowany zostanie dzwonek, który oznajmi przybycie czytelnika.

Zachowane są wszelkie zasady reżimu sanitarnego. W holu znajdzie się środek do dezynfekcji rąk. Każdą osobę będzie obsługiwać dwóch bibliotekarzy. Jeden będzie odbierać od niego zwracane książki. Drugi będzie wypożyczać książki. Pracownicy będą w maseczkach i rękawicach ochronnych. Ponadto, czytelnicy nie będą wpuszczani do czytelni. W bibliotece będą przygotowane specjalne miejsca dla zwracanych książek, w których będą przechodzić tygodniową kwarantannę.

Warto dodać, że wszystkie filie biblioteki w dalszym ciągu będą nieczynne. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy działa w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 9 do 15. We wtorki będzie czynna od 11 do 17.