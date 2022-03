Chora od urodzenia na SMA dziewięcioletnia Gabrysia potrzebuje pomocy, by mieć szansę na lepsze życie. Jest przykuta do respiratora Monika Jaracz

Chora od urodzenia na SMA dziewięcioletnia Gabrysia potrzebuje pomocy, by mieć szansę na lepsze życie. Jest przykuta do respiratora i wózka inwalidzkiego. – Wszystkim, którzy chcą pomóc naszej córce w walce z chorobą, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Każda złotówka przybliża nas do osiągnięcia celu, jakim jest powrót Gabrysi do normalności.