Dofinansowania dla klubów sportowych w Zawierciu: pół miliona złotych dla Aluronu CMC Warty Zawiercie

Ponad milion złotych dla klubów sportowych

Kluby sportowe działające na terenie Zawiercia, co roku mogą liczyć na wsparcie finansowe gminy. W tym roku pula dofinansowań wynosiła 1 milion 200 tysięcy złotych. Jak zaznacza Urząd Miasta, komisja w tym roku zwracała szczególną uwagę na prace klubów nad rozwojem dzieci i młodzieży. Wysoką sumę podzielono na 13 drużyn, które spełniły warunki potrzebne do otrzymania dofinansowania. Największa kwota trafi do Aluronu CMC Warty Zawiercie - aż 500 tysięcy złotych.