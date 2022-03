Jak można pomóc obywatelom Ukrainy w powiecie zawierciańskim? Uruchomiono wiele punktów zbiórek

Wiele punktów w Zawierciu

Jeszcze 27 lutego z Zawiercia wyjechał pierwszy transport produktów na granicę. Wszystkie zostały dostarczone przez mieszkańców, dobrych ludzi, którzy oddawali co mieli lub kupowali to, co potrzebne. Główny punkt znajduje się w budynku MOPS Zawiercie przy ulicy Niedziałkowskiego 22. Na tę chwilę można przynosić tam przede wszystkim artykuły przeznaczone dla małych dzieci, koce i śpiwory, czy artykuły szkolne. Punkt ma już wystarczającą ilość odzieży dla osób dorosłych.

- Od soboty mieszkańcy przynoszą tutaj wiele rzeczy. Zebraliśmy przede wszystkim dużo środków higienicznych, żywności o długiej dacie przydatności, koców, śpiworów, pościeli i wiele innych. Dzięki mieszkańcom już w niedzielę wyjechał duży transport z zebranymi produktami - powiedziała nam Aleksandra Smuła, kierownik działu obsługi projektów.

Mieszkańcy Zawiercia mogą przywozić dary także do wielu szkół i przedszkoli, jednostek OSP, a także do MOK-u, czy OSiR-u w Zawierciu. Przynosząc dary do punktów ważne jest, by je segregować i opisywać paczki. Co ważne, obecnie najważniejszymi i najbardziej potrzebnymi produktami są: