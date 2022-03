Tona darów od mieszkańców Poręby jest właśnie w drodze do Ukrainy. To 87 kartonów potrzebnych rzeczy

Mieszkańcy Poręby w ostatnich dniach chętnie wspierali zbiórkę na rzecz mieszkańców Ukrainy. Miastem partnerskim dla Poręby jest ukraińska miejscowość Winniki. W tym miejscu potrzeb było sporo. Na szczęście, Porębianie podołali zadaniu i pokazali swoje wielkie serca. Dziś, 10 marca, transport odjechał w stronę Winnik. W środku jest aż 87 kartonów pełnych najpotrzebniejszych rzeczy. Co udało się zebrać?

- Ciepłe koce, środki czystości, artykuły dla dzieci i niemowląt, a także środki medyczne, agregaty prądotwórcze, latarki specjalistyczne, power banki, materace, płaszcze przeciwdeszczowe czy też świeczki. To tylko początek długiej listy darów, które w ostatnich dniach do porębskich punktów zbiórki przynosili mieszkańcy Poręby porębscy przedsiębiorcy. Za pieniądze zbierane do puszek MOK w Porębie zakupi środki ochrony osobistej, materiały opatrunkowe i materiały obronne. Ze środków zarządzania kryzysowego częściowo zakupiono power banki, materace, agregaty prądotwórcze i środki opatrunkowe. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie bazy noclegowej dla uchodźców, w tym zakup łóżek polowych - informuje Urząd Miasta w Porębie.