Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zawierciu może przestać istnieć - radni podjęli decyzję w tej sprawie

9 lutego 2022 roku o godzinie 13:00 odbyła się sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego. Najważniejszym punktem w porządku obrad było „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zawierciu”. Dyskusja nad tym punktem trwała ponad godzinę. Wicestarosta Paweł Sokół wyjaśniał, dlaczego podejmuje się takie kroki.

- Sytuacja w poradni była taka jaka była – były tam pewne problemy, staraliśmy się w różny sposób je usunąć, żeby ona mogła dobrze funkcjonować. Jednak, protokół pokontrolny kuratorium oświaty i wychowania był druzgocący. W kwintesencji było stwierdzenie, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zawierciu nie realizuje w pełni zadań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. […] Jest to uchwała intencyjna, która jeszcze niczego nie przesądza. Tych uwag i zarzutów, co do nieprawidłowego funkcjonowania było wiele. Chociażby, ze nie są prowadzone zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym 2021/2022, że nie wykorzystuje się sprzętu specjalistycznego, a poza tym duża absencja – na 258 dni, 110 dni nieobecności. To były najważniejsze czynniki, które nas zmusiły do podjęcia takich działań, ponieważ najważniejsze jest zdrowie mieszkańców, a szczególnie tych najmłodszych. Dlatego też powstała poradnia nr 2. Jest to początek drogi, to jeszcze może się zmienić, ale to są fakty, które determinują do podjęcia takich czynności – mówił Paweł Sokół, wicestarosta zawierciański.