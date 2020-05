Przy ul. Blanowskiej w Zawierciu otwarto sklep SPAR

W sobotę, 9 maja, w Zawierciu odbyło się otwarcie sklepu sieci SPAR. Otwarty został przy ulicy Blanowskiej 50. Wcześniej w tej samej lokalizacji działały sklepy Spiżarnia oraz Kmicic. Powierzchnia handlowa w obiekcie wynosi 532 metry kwadratowe.

- Sklepy SPAR z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu, w którym działają. Dlatego klienci naszego nowego sklepu w Zawierciu kupią w nim produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Oferujemy świeże warzywa i owoce, świetnie zaopatrzone lady z wędlinami, mięsem, serami oraz produktami gotowymi do spożycia. Dbamy o to, by w naszych sklepach znalazło się jak najwięcej wyrobów z regionu – od polskich, sprawdzonych producentów. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników w czasie pandemii – nasze rozwiązania wdrożone w Polsce zostały ocenione przez SPAR International jako najlepsze światowe praktyki w Grupie SPAR – powiedział Tomasz Syller, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Wasz Sklep SPAR.

To kolejny sklep sieci SPAR w Zawierciu. Wcześniej obiekty działały m.in. w Zawierciu-Łośnicach, Zawierciu-Kromołowie oraz Zawierciu-Marciszowie. SPAR zastąpił także sklep Minus przy ul. Pułaskiego. Znajduje się także przy ul. Powstańców Śląskich.