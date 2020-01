Słuchobus w Żarnowcu. Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców

W dniach 13-14 stycznia na rynku w Żarnowcu stanie tzw. słucho-bus. To samochód, który jest wyposażony w urządzenia do badania słuchu. Bezpłatne badanie jest adresowane głównie do osób po 30 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem.

Badanie będzie wykonywane w godzinach 10-15. Na badanie nie są prowadzone zapisy, należy przyjść bezpośrednio na miejsce. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument.

Badanie słuchu jest bezbolesne i trwa około 15 minut. Badanie pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu. Wynik badania audiometrii tonalnej jest podstawą do ewentualnej dalszej diagnostyki