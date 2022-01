Służby ćwiczyły na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jak postępować z pacjentem w hipotermii?

W czwartek odbyły się ćwiczenia służb na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy medyczni, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, szkoły medycznej, a także żołnierze. Ćwiczenia były wymagające - tematem było postępowanie z pacjentem w hipotermii. Ratownicy działali także na wodzie, a właściwie lodzie, pomimo trudnych warunków atmosferycznych.

Współpraca służb jest bardzo ważna w takich sytuacjach, dlatego jest ważnym elementem każdych ćwiczeń.

- Podczas akcji ratunkowych służby medyczne wymieniają się nie tylko doświadczeniem, ale i specjalistycznym sprzętem. Na przykład, ratownicy górscy dysponują specjalnymi śpiworami szytymi na potrzeby osób w hipotermii, mają też namioty jaskiniowe, gdzie mogą przygotować pacjenta do ewakuacji. Z kolei wojsko jest w posiadaniu specjalnych folii do owijania pacjenta, do których mogą włożyć (chemiczne) pakiety grzewcze - informują.