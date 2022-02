Specjalistyczny pojazd już w OSP Szczekociny. Będzie pomagał podczas poszukiwań zaginionych Wiktoria Żesławska

Jednostka OSP w Szczekocinach wzbogaciła się o specjalistyczny pojazd. Już niedługo będzie gotowy do tego, by wspomóc poszukiwania osób zaginionych. Straż Pożarna w Szczekocinach cały czas stara się o nowoczesne urządzenia - pod koniec roku trafił do nich specjalistyczny dron.