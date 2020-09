Strażak z OSP Kleszczowa w wypadku stracił rękę. Trwa zbiórka, by pomóc druhowi i ojcu dwójki dzieci

Z rozmowy z żoną Pana Przemka dowiedzieliśmy się, iż aktualnie przebywa od w domu. Zmaga się bólemi, w tym, z bólami fantomowymi. Niestety, brak ręki jest dla niego bardzo trudny zarówno pod względem psychicznym i fizycznym. Jest aktualnie poddawany rehabilitacji i czeka na konsultacje w sprawie możliwego założenia protezy.

-Zmobilizowaliśmy wszystkie nasze siły, aby pomóc Przemkowi. To młody chłopak, który ma wiele marzeń i planów. Mikołaj, syn Przemka mówi do taty, że kupi mu nową rękę. Te słowa są dla mnie największą motywacją, by pomóc w zbiórce pieniędzy na protezę. Mimo traumatycznych przeżyć, Przemek jest pozytywnie nastawiony do swojej przyszłości. Planuje wrócić do pracy. Patrzę na to z podziwem, bo Przemek nie szuka wymówek, w wykonywaniu codziennych czynności. - powiedział nam Bartosz Szwaja