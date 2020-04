Tak kiedyś wyglądała Poręba. Zobaczcie dawne zdjęcia miejscowości

Poręba to miasto, o którym pierwsze wzmianki pojawiały się w XIV wieku. Najpierw nosiła nazwę Czarna Poręba i należała do morawczyka Krzywosąda. Później jej nazwa została zmieniona na Porębę Mrzygłodzką. Na terenie miejscowości były złoża węgla brunatnego i rudy żelaza. Pozwoliło to na rozwój przemysłu. W 1795 roku wybudowano tam pierwszy piec do przetapiania rud. Odlewano rury żelazne oraz elementy do młynów, cegielni oraz innych fabryk. W 1798 roku powstała wieża wyciągowa, która służyła do transportu wsadu wielkopiecowego do przetapiania rudy. Obecnie jest jednym z ważniejszych zabytków w miejscowości.

W latach 1975-1982 wchodziła w skład Zawiercia. Funkcjonowała jako dzielnica tego miasta. Po 1982 roku udało jej się odzyskać samodzielność.