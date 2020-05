Trwa rewitalizacja TAZ w Zawierciu! Kolejne budynki w remoncie

Trwa remont kolejnych budynków na osiedlu TAZ w Zawierciu. Miasto pozyskało na ten cel środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To jeden z elementów rewitalizacji osiedla Szymańskiego, w skład którego wchodzi właśnie obszar zabytkowy TAZ. Modernizację przechodzi obecnie budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4. Ma on zostać przekształcony na spółdzielnię socjalną. Celem tej inwestycji jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej wśród mieszkańców osiedla.

Modernizacja budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4 pozwoli na zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, obniżenie liczby osób bezrobotnych, poprawę warunków funkcjonowania mieszkańców osiedla, poprawę jakości przestrzeni publicznej, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wzrost ilości przedsiębiorstw na osiedlu Szymańskiego.

Inwestycja ma kosztować nieco ponad 2,5 mln złotych. W ramach ZIT pozyskano na ten cel 2 073 097,49 złotych. Do tego pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 243 893,82 złotych. Oznacza to, że wkład własny wynosi zaledwie ok. 122 tys. złotych.