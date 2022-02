Wiatr porwał krzyż z wieży kościoła we Włodowicach. Naprawa może trochę potrwać

Włodowice. Wichura przechodząca przez cały kraj, a w tym przez powiat zawierciański, niestety spowodowała sporo strat. Niektóre z nich mogą być bardzo kosztowne - wiatr uszkodził wieżę kościoła we Włodowicach. Na jej szczycie znajdował się krzyż, który został porwany przez wiatr. Pomimo oderwania, sam krzyż nie uległ zniszczeniu, lecz konstrukcja, do której był przymocowany, niestety tak.

- Wiatr uszkodził wieżę naszego kościoła. Oderwał krzyż, który znajdował się na samym szczycie, wraz z konstrukcją, do której był przymocowany. Krzyż był naprawiany około 10 lat temu, dzięki czemu był w dobrym stanie i nie uległ zniszczeniu. Niestety, naprawy będzie potrzebować konstrukcja, do której przymocowany był krzyż. Na tę chwilę sporządzamy dokumentację oraz kosztorys tej straty. Koszta naprawy niestety z pewnością będą wysokie - powiedział ks. Mariusz Walczyk, proboszcz rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja we Włodowicach.