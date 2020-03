Zawiercie: Mieli dostać pracę. Zostali oszukani

Do oszustw dochodziło od kilku tygodni. W lokalnej prasie oraz serwisach z ogłoszeniami pojawiały się oferty pracy chałupniczej. Praca miała polegać na skręcaniu długopisów. Wszystkie zadania miały być wykonywane z domu.

Warunkiem podjęcia pracy było przelanie pieniędzy na konto przyszłego pracodawcy. Były to kwoty od 7 do 11 złotych. W ten sposób pracownik miał potwierdzić rozpoczęcie pracy. Po takim przelewie miał otrzymać części, z których będą skręcane długopisy. Do współpracy nie dochodziło. Po dokonaniu przelewu "pracodawca" urywał kontakt.

Pokrzywdzeni dokonywali wpłat na wskazane konta:

48 1060 0076 0000 3130 0121 5392

07 1300 0000 2601 2974 5000 0001

98 2490 0005 0000 4000 4256 3429

51 2490 0005 0000 4004 3564 0382

Policja podkreśla, że nie wiadomo jak wiele osób zostało oszukanych w ten sposób. Sprawa ma charakter rozwojowy. Każda osoba, która odpowiadała w ostatnim czasie na podobne ogłoszenia o pracę i przelała pieniądze na wyżej wymienione numery kont powinna skontaktować się z zawierciańskimi policjantami. W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, można to zrobić jedynie dzwoniąc 47 853 53 72 lub 47 853 52 70.