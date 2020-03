Zawiercie: Po dwa autobusy na najbardziej obleganych kursach komunikacji miejskiej

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce wprowadzono kolejne obostrzenia. Jedno z nich dotyczy ilości osób podróżujących w komunikacji miejskiej. Obecnie autobusem nie może podróżować więcej niż połowa dostępnych miejsc siedzących. Co oznacza to w praktyce? Jeśli autobus posiada 24 miejsca siedzące, to kierowca będzie mógł zabrać z przystanku tylko 12 osób. Do tego kierowca musi pilnować, aby zajmowane było co drugie miejsce. Ma to zapewnić bezpieczną odległość pomiędzy pasażerami.

Zawiercie zdecydowało, że od czwartku (26 marca) na najbardziej popularne kursy komunikacji miejskiej będą podstawiane dwa autobusy. Głównie będą to kursy, które mieszkańcy Zawiercia i sąsiednich gmin wykorzystują do podróży do pracy. Czasowo zawieszona zostanie natomiast linia "0". ZKM zapewnia jednak o zapewnieniu ciągłości z pozostałymi liniami.

ZKM Zawiercie dba o bezpieczeństwo pasażerów

Do odwołania nie kupimy biletów autobusowych u kierowców. Wszystko po to, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koronowirusa za pośrednictwem gotówki. Bilety można kupować jedynie w punktach stacjonarnych np. kioskach.