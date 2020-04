Złamali zakaz zgromadzeń. Wpadli z narkotykami

Chociaż w całym kraju obowiązuje zakaz zgromadzeń, to ciągle znajdują się osoby, które łamią obowiązujące przepisy. W poniedziałek, 6 kwietnia, pięciu mężczyzn urządziło sobie towarzyskie spotkanie w opuszczonym budynku na terenie gminy Łazy. Skontrolowali ich policjanci. Przy dwóch osobach znaleziono środki odurzające. 18-letni mężczyzna miał przy sobie około 50 porcji dilerskich amfetaminy. Ustalono także, że udzielał substancji zakazanych innym osobom. Jego 38-letni kolega miał około 10 działek substancji odurzających i psychotropowych.

18-latek odpowie za handel narkotykami, posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. On i jego kolega usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, cała piątka mężczyzn została ukarana mandatami za złamanie obowiązujących przepisów.