Budowa posterunku policji w Kroczycach. Kiedy zostanie zakończona?

Trwa budowa posterunku policji w Kroczycach. Nowy budynek powstaje na terenie przy ulicy Batalionów Chłopskich. Ma spełniać wszystkie europejskie standardy. Wykonawcą kroczyckiej inwestycji było konsorcjum dwóch zawierciańskich firm. Budowa rozpoczęła się na początku 2018 roku, a wykonawca miał zakończyć prace do końca 2019 roku. Nie wywiązały się jednak ze swojego zadania. Z tego powodu Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zdecydowała się na rozwiązanie umowy z konsorcjum. Obecnie prowadzone są czynności przygotowawcze do kolejnego przetargu, który pozwoli na dokończenie inwestycji. Zakłada się, że prace zostaną zakończone do 2021 roku.

Budowa posterunku policji w Kroczycach. Co znajdzie się w budynku?

Zgodnie z projektem budynku znajdą się w nim m.in. cztery pomieszczenia biurowe, kotłownia, garaż, szatnia, toalety oraz pomieszczenie gospodarcze. Zagospodarowany zostanie parter i poddasze budynku. Powierzchnia użytkowa ma wynosić nieco ponad 195 metrów kwadratowych.