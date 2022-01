Nazywam się miliard - Zawiercie włącza się do akcji przeciwko przemocy kobiet. Jak wziąć udział w akcji?

11 lutego 2022 roku w całym kraju odbędzie się tegoroczna odsłona One bilion rising/Nazywam się miliard. Po ra czwarty, weźmie w niej udział także miasto Zawiercie. Kobiety spotkają się razem, by poprzez wspólny taniec sprzeciwić się przemocy domowej wobec kobiet i dziewcząt.

- ONE BILLION RISING to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw– przemoc seksualną. Dotychczas w akcję włączyło się ponad 200 krajów i ponad 100 polskich miast. W Zawierciu akcja odbędzie się po raz czwarty ! Główne wydarzenie odbędzie się w dniu 11.02.2021r. od godz 14:30 przy fontannie na Placu Jana Pawła II w Zawierciu. Po wydarzeniu ok. godz. 16:00 w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu odbędzie się debata z udziałem ekspertów na temat przemocy wobec kobiet oraz edukacji seksualnej - informuje Fundacja z Pomysłem.